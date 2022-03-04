الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غروسي: القوات الروسية واجهت مقاومة لدى سيطرتها على موقع زابوريجيا النووي في أوكرانيا

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تكشف تدريب أمريكا للإرهابيين في التنف لنقلهم الى دونباس

إقامة مباراة ايران ولبنان في تصفيات كأس العالم في مدينة مشهد

الإطار التنسيقي يعلن موقفه من حضور جلسة البرلمان العراقي غدا

شاهد..رسالة المقدسيين من جبل المكبر الى الكيان الصهيوني

في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني... بوتين: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس

بلينكن يؤكد التزام أمريكا بفعل كل ما يلزم لوقف الحرب في أوكرانيا