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غروسي: خلال الاشتباكات بين القوات الروسية والمدافعين عن موقع زابوريجيا النووي قد شب حريق تم السيطرة عليه لاحقا دون حدوث اضرار بالمفاعلات

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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