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ترکیا
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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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اجتماع لمجلس الأمن حول الهجوم على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
غروسي: مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازاء المنشأة النووية في اوكرانيا إن حصلت لن ترتبط بقضايا سياسية
غروسي: بعد الاتصالات والتحقيق تأكدنا أن منظومات السلامة والمفاعلات بالمنشأة النووية الأوكرانية لم تتضرر
غروسي: خلال الاشتباكات بين القوات الروسية والمدافعين عن موقع زابوريجيا النووي قد شب حريق تم السيطرة عليه لاحقا دون حدوث اضرار بالمفاعلات
غروسي: خلال الاشتباكات بين القوات الروسية والمدافعين عن موقع زابوريجيا النووي قد شب حريق تم السيطرة عليه لاحقا دون حدوث اضرار بالمنشآة
غروسي: خلال الاشتباكات بين القوات الروسية والمدافعين عن موقع زابوريجيا النووي قد شب حريق تم السيطرة عليه لاحقا دون حدوث اضرار بالمنشآة
غروسي: القوات الروسية واجهت مقاومة لدى سيطرتها على موقع زابوريجيا النووي في أوكرانيا
غروسي: القوات الروسية واجهت مقاومة لدى سيطرتها على موقع زابوريجيا النووي في أوكرانيا
غروسي: نجري اتصالات منذ بداية الهجوم بوكالة الرقابة النووية في أوكرانيا للحصول على المعلومات بدون انقطاع
اجتماع لمجلس الأمن حول الهجوم على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
غروسي: بعد الاتصالات والتحقيق تأكدنا أن منظومات السلامة والمفاعلات بالمنشأة النووية الأوكرانية لم تتضرر
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش
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