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عودة مفاوضي أوروبا لعواصمهم واتفاق فيينا ينتظر القرار السياسي الغربي

عودة مفاوضي أوروبا لعواصمهم واتفاق فيينا ينتظر القرار السياسي الغربي
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يغادر المفاوضون الاوروبيون المشاركون في مفاوضات الغاء الحظر عن ايران، فيينا الى عواصمهم للتشاور واتخاذ القرارات السياسية.

العالم - ايران

وافاد موفد وكالة انباء ارنا الى فيينا انه بينما سيبقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وفريق التفاوض الإيراني في هذه المدينة، يغادرها كبار مفاوضي الدول الأوروبية الثلاث إلى عواصمهم لاتخاذ القرارات السياسية.

واضاف موفد ارنا : من المتوقع أن يطلع المفاوضون الأوروبيون عند عودتهم إلى عواصمهم، كبار مسؤوليهم على آخر التطورات في مفاوضات فيينا لاتخاذ قرارات سياسية بشأن القضايا العالقة.

واوضح انه من المقرر أن يعود كبار المفاوضين الأوروبيين إلى فيينا قريبًا لاستئناف المحادثات في اسرع وقت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المحتمل التوصل اليه. وفي غيابهم، ستواصل الاطراف المشاركة محادثاتها في مختلف الأشكال.

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