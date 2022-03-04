شاهد..رسالة المقدسيين من جبل المكبر الى الكيان الصهيوني

العالم - مراسلون

بدعوة من الحركة الاسيرة والقوى الوطنية بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة بأعتبار هذا اليوم يوم غضب ونصرة لأهل القدس ورفضا لتهجيرهم وللأسرى الفلسطينين الذين يتعرضون لتنكيل، شارك المئات من المقدسيين بوقفة وصلاة بحي جبل المكبر بحضور الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى المبارك، والذي أكد على ضرورة وحدة الفلسطينين بكل مكان من أجل القدس والأسرى.

وقال الشيخ كرمة صبري: "نحن نلفت نظر اخواننا وندعو المقدسيين الى التضامن في كل المواقع في جبل مكبر وحي الشيخ جراح وحي سلوان مع الاسرى في وجود جلسات العتصام والتضامن مع اخواننا الاسرى، وليس هناك شك ان هذا امر واجب ان نكون في وحدة واحدة وفي موقف واحد وفي كتلة واحدة ان شاءالله".

المشاركون هتفوا للقدس والمسجد الاقصى المبارك ولأحيائها التي تتعرض للهدم والتهجير من قبل الاحتلال بسلوان والشيخ جراح وجبل المكبر وسرقة أراضيهم ومنازلهم لصالح المستوطنين.

وقال الخبير في شؤون القدس أمجد شهاب: "نرسل رسالة قوي للاحتلال بان هذه معركة وجود على القدس والاسناد للاسرى في السجون الاسرائيلية ورفض لسياسية هدم البيوت وتهجير السكان سوى كانت في جبل المكبر سوى كانت في شيخ جراح او في منطقة سلوان المستمرة التي تهدد بقاء الفلسطينين".



ويتعرض عشرات المنازل بجبل المكبر جنوب شرق القدس، لتهديد الهدم وتشريد أصحابها لصالح تنفيد ما يعرف بالشارع الامريكي الذي يشق القدس المحتلة من قلبها ولربط المستوطنات ببعضها البعض.

المشاركة الكبيرة بهذا الحجم من كافة المقدسيين دلالة على التحدي والوقوف امام كافة مخططات التهويد وهذه المشاركة الكبيرة تقلق الاحتلال الاسرائيلي والاجهزة الامنية

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