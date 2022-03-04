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اصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل

اصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية مساء اليوم عن اصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي في الخليل.

العالم - فلسطين

وتضاربت الانباء حول اصابة مواطن بالرصاص الحي في بطنه، حيث قالت مصادر بأن مستوطنا قد اطلق النار عليه، في حين قالت مصادر أخرى بأن جنود الاحتلال قد اطلقوا النار عليه.

وقال د. طارق البربراوي مدير مستشفى الخليل الحكومي، ان 4 مواطنين قد تم ادخالهم الى قسم الطوارئ في المستشفى، اصابتهم متوسطة، وكان أحدهم قد اصيب بالرصاص في بطنه وتم ادخاله لغرفة العمليات حالته مستقرة، فيما اصيب البقية بالاطراف.

والمصابون هم: الطفل محمد إياد الجعبري (13 عاما) الذي أصيب في منطقة البطن، والطفل معتز عيسى حسونة (14عاما) في الفخذ، ومحمد جنيدي (15 عاما) في اليد، ومجدي أمجد أبو شمسية (21 عاما) في الفخذ.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

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