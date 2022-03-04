الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب روسيا في مجلس الأمن: كييف تحاول ان تثير هيستيريا صناعية

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.ردود فعل القادة الغربيين حول الهجوم على منشأة زابوريجيا النووية

رفائيل غروسي: سأزور طهران للتباحث حول القضايا المتبقية

مجلس حقوق الانسان يناقش الوضع المأساوي الحالي في فلسطين

اوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين

عودة مفاوضي أوروبا لعواصمهم واتفاق فيينا ينتظر القرار السياسي الغربي

شركة ايرانية تسير رحلة الى وارسو لإعادة الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا