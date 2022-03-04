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إيقاف مسؤولين بـ6 وزارات سعودية بتهم 'الرشوة وإساءة السلطة'

إيقاف مسؤولين بـ6 وزارات سعودية بتهم 'الرشوة وإساءة السلطة'
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، 143 متهما من وزارة الدفاع والداخلية و4 وزارات أخرى في المملكة بتهم "الرشوة والتزوير وإساءة السلطة".

العالم - السعودية

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها "نفذت 5072 جولة رقابية خلال شهر رجب 1443، أسفرت عن مباشرتها عددا من القضايا الجنائية والإدارية، وأسفرت عن التحقيق مع 544 شخصا وإيقاف 143 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة".

وكشفت أن "المتهمين من منسوبي وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير".

ودعت الهيئة إلى "المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات في المملكة وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه".

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