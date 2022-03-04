شاهد..ردود فعل قادة اوروبا حول الهجوم على منشأة زابوريجيا النووية

العالم - خاص بالعالم

وندّد قادة دول غربية بالهجوم الروسي على منشأة زابوريجيا النووية التي تعدّ الأكبر في أوروبا، متهمين موسكو بتعريض حياة الملايين للخطر عبر شنّها حرباً شاملة في أوكرانيا.

بدوره حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنّ تصرّفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهوّرة يمكن أن تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها حسب تعبيره، ودعا مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ وصف الهجوم الروسي بأنه يدل على الطابع المتهوّر لهذه الحرب وضرورة وضع حدّ لها.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "لن ندخل حربا مع روسيا ولسنا جزءا من النزاع الأوكراني؛ نتحمل مسؤولية كحلفاء بأن نمنع امتداد هذه الحرب لخارج أوكرانيا، هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة، نطالب بوتين بوقف الحرب فورا وسحب كل القوات والانخراط في الجهود الدبلوماسية".

واعتبرت تركيا ان الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا وينبغي عدم السماح بتفاقمه، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.