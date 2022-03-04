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عضو في حماس يدين بشدة تصنيف استراليا للحركة 'منظمة ارهابية'

عضو في حماس يدين بشدة تصنيف استراليا للحركة 'منظمة ارهابية'
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " عزت الرشق عن رفض الحركة لما أعلنته أستراليا تصنيف الحركة منظمة "إرهابية".

العالم - فلسطين

وأدان الرشق في تصريح اليوم الجمعة بشدّة ما صدر عن الحكومة الأسترالية وصْفها سعيَ شعبنا في الدّفاع عن حقوقه المشروعة، ومبادئه في النضال من أجل تحرير أرضه، بأنّها "عقائد بغيضة"، مشدداً على أنها اتهامات باطلة، مبنيَّة على فهم غير دقيق لتاريخ الشعب الفلسطيني وواقعه، الرَّازح تحت الاحتلال.

وقال الرشق: "إنَّ أستراليا بهذا الإعلان وقبلها بريطانيا، وكل الدول التي تنحاز للاحتلال وتدافع عنه، وترتهن للرواية والمشروع الصهيوني، تشاركه في إرهابه المستمر، وتمارس سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا العادلة".

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