برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر إلى بولندا وهو في السفارة الأمريكية

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وحسب سبوتنيك، قال كيفا في مقطع فيديو: "لقد تأكد لي للتو أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية هناك".

وأضاف "سيستمر (زيلينسكي) من هناك في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.