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"حماس": اتهامات أستراليا للحركة ترتهن للمشروع الصهيوني

الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق رفض الحركة لما أعلنته أستراليا عن تصنيف "حماس" منظمة "إرهابية".

العالم-فلسطين

وأدان الرشق في تصريح اليوم الجمعة بشدّة "ما صدر عن الحكومة الأسترالية ووصفها سعي شعبنا في الدفاع عن حقوقه المشروعة، ومبادئه في النضال من أجل تحرير أرضه، بأنها عقائد بغيضة".

وشددت الحركة على "أنها اتهامات باطلة"، مبنية على "فهم غير دقيق لتاريخ الشعب الفلسطيني وواقعه، الرازح تحت الاحتلال".

وقال: "أستراليا بهذا الإعلان وقبلها بريطانيا، وكل الدول التي تنحاز للاحتلال وتدافع عنه، وترتهن للرواية والمشروع الصهيوني، تشاركه في إرهابه المستمر، وتمارس سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا العادلة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن أستراليا صنفت حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".

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