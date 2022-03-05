القوات الامريكية تدخل معدات عسكرية الى قاعدة التنف

العالم-سوريا

وتخضع قاعدة التنف العسكرية في جنوب سوريا لسيطرة قوات الاحتلال الامريكي والتي أقامتها منذ عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي بينما أكدت الوقائع لاحقا أن قوات الاحتلال جعلتها منطلقا لدعم التنظيمات الإرهابية التي أنشأتها وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري والتسليحي لها ومن بينها مجموعات من إرهابيي التنظيم التكفيري لتنفيذ اعتداءات على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في البادية السورية.

ويم أمس الجمعة أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان، أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" الارهابي من المخطط استخدامهم في منطقة دونباس على خلفية أزمة أوكرانيا.