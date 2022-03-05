وزيرا الخارجية الروسي والسعودي يبحثان الأزمة الأوكرانية

العالم - السعودية

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية السعودية مع نظيره الروسي، الجمعة، وفق ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها".

كما بحث الوزيران آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وفق المصدر ذاته.

واعتبر وزير خارجية السعودية، أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي "بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الخميس، تطرق فيها إلى مجريات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على مستوى إمدادات الطاقة العالمية.