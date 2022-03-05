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شاهد.. الغرب يمارس لعبة نووية اعلامية ضد روسيا

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث بالشؤون الدولية د.وسام اسماعيل ان الغرب يمارس التغطية الاعلامية كبديل عن الانجازات الروسية في أوكراين.

العالم - خاص بالعالم

وقال وسام اسماعيل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"الحرب في اوكرانيا تتم علی ثلاثة مستويات، المستوی الاول عسكري وبالمبدأ نعرف عنه الجزء اليسير فقط، لان الجانب الروسي لم يكشف حتی الان عما لديه سوی بعض الارقام، الجانب الثاني هو الجانب الاقتصادي وهنا المبادرة للاميركيين والاوروبيين باستخدام موضوع حزم العقوبات وما الی ذلك، والجانب الثالث وهو الاهم حالياً هو الجانب الاعلامي".

وأوضح ان الغرب يستخدم الجانب الاعلامي كبديل للانجازات الروسية والحديث عن المحطات النووية يندرج في هذا الاطار".

وأكد انه من غير المنطقي ان يسعی الجانب الروسي الاضرار بنفسه قبل الغير وهو الموجود في هذه المنطقة وتجربة تشرنوبل في السابق قد اثرت علی الاتحاد السوفيتي قبل الدول الاوروبية.

وشبّه ما يجري اليوم في الساحة الاعلامية بتجربة القبعات البيض في سوريا، مشيراً الی ان ذلك مجرد فقاعات اعلامية للتغطية علی انتصارات الجيش الروسي واظهاره بموضع المعتدي، فالفلسفة الغربية دائماً تحاول ان تظهر الطرف الاخر علی انه المارق والخارق لمبادئ الشرعية الدولية.

هذا وأعلنت كييف ان مفاعل زاباروجية النووية قد تعرضت للقصف، في حين ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الدفاع الروسية وهيئة الطوارئ الأوكرانية نفت هذه المزاعم.

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