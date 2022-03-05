العملية الروسية بأوكرانيا في يومها العاشر.. وهذه تطوراتها لحظة بلحظة

العالم-الأزمة الأوكرانية



وفي هذا المجال قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" أن "روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها".

وفيما يلي أهم تطورات الساحة الاوكرانية سياسيا وميدانيا..



-الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر القوات المسلحة الروسية في مدينة كييف

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-الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

-وزارة الدفاع الروسية: نعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو

-وزارة الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار يتضمن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

- الدفاع الروسية: تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية وطرق خروج المدنيين

-مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الاثنين بشأن أوكرانيا



-سلوفاكيا تنفي أنباء حول خطط لنقل طائرات عسكرية لأوكرانيا



-رئيس وزراء أوكراني سابق يعلق على الظهور "غير اللائق" لزيلينسكي



-الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون ينشرون راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركيف ويحتجزون السكان

-الرئيس فولوديمير زيلينسكي يندد برفض حلف الناتو المتعمد قرار فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا

-هيئة الأركان الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية دمرت ما لا يقل عن 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك

-وكالة إنترفاكس الروسية: هيئة النقل الجوي تمدد إغلاق المطارات جنوب روسيا حتى 14 مارس الجاري



-تعليق خدمة قناة "بي بي سي" ومواقع أخرى في روسيا



-شركة بوكينج هولدينج تعلق جميع أعمالها في روسيا مؤقتا بسبب التعقيد المتزايد لممارسة الأعمال التجارية في البلدان



-زيلينسكي: حلف الناتو يرفض عمدا حظر طيران فوق أوكرانيا



بامكانكم الاطلاع على تطورات العملية في يومها التاسع عبر الضغط على الرابط التالي:

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