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حزب الله يدين بأشد العبارات الاعتداء على مسجد ببيشاور الباكستانية

حزب الله يدين بأشد العبارات الاعتداء على مسجد ببيشاور الباكستانية
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أدان حزب الله لبنان بأشد العبارات الجريمة المروعة والإرهاب التكفيري ضد أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية.

العالم- لبنان

وأصدر حزب الله بيانًا جاء فيه:

امتدت يد الإرهاب التكفيري مجددا الى احد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية موقعة عشرات الشهداء والجرحى بين المؤمنين اثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وأضاف: حزب الله إذ يدين بأشد العبارات هذه الجريمة المروعة، يجدد دعوته إلى كل الهيئات والمرجعيات والمؤسسات الدينية للقيام بدورها في رفض هذا الفكر الضال وكشف زيفه محاربته.

كما دعى حزب الله السلطات الباكستانية إلى ملاحقة الارهابيين الذين يقفون وراء هذه الهجمات وإنزال أشد العقوبات بحقهم والى اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة لحماية دور العبادة والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.

وتابع البيان إن حزب الله يتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي ويسأل الله الشفاء السريع للجرحى و للشعب الباكستاني.

يذكر ان انفجارا ارهابيا وقع خلال صلاة الجمعة يوم امس الجمعة بمسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان ادى الى استشهاد 56 واصابة 190 آخرين حالة بعضهم حرجة.

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