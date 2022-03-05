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في اليوم العاشر لعمليتها العسكرية بأوكرانيا.. موسكو تحاول تطويق كييف

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها العاشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

العالم - روسيا

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