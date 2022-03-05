غروسي: حاولنا ان نتطرق الى قضايا مهمة وان ايران قدمت توضيحات شفافة

قناة العالم
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
غروسي: اتمنى ان ننظر الى المستقبل اكثر من السابق ليستفاد الشعب الايراني من الطاقة النووية السلمية
غروسي: مع الاخذ بنظر الاعتبار كافة الاحداث العالمية والجائحة توصلنا الى ضرورة تناسب انتاج الطاقة النووية السلمية مع هذه التطورات
غروسي: هناك الان مفاوضات اخرى ترتبط بهذه المفاوضات الحالية
غروسي: الطاقة النووية السلمية ضرورية لايران وباقي الدول
غروسي: من المهم ان يكون بين الجانبين اتفاق لمواصلة العمل المستقبلي المبني على الشفافية والعدالة
غروسي: حاولنا ان نتطرق الى قضايا مهمة وان ايران قدمت توضيحات شفافة
غروسي: سعيد لعودتي الى طهران واجرينا مفاوضات مثمرة
غروسي: سعينا لاتخاذ الطرق العملية لتكون الخطوات منتظمة وتبادل وجهات النظر للتوصل لنتيجة موفقة
مؤتمر صحفي لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
غروسي: هناك الان مفاوضات اخرى ترتبط بهذه المفاوضات الحالية
غروسي: حاولنا ان نتطرق الى قضايا مهمة وان ايران قدمت توضيحات شفافة
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 05 مارس 2022
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨
مع الحدث
أوكرانيا.. والتركيز الغربي على المحطات النووية
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢
خاص بالعالم- مراسلون
هكذا سقط الاعلام العالمي بالضربة القاضية خلال حرب اوكرانيا
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١
أهم الأخبار
الإتفاق النووي...هل أشرفت مفاوضات فيينا على نهاياتها؟
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩
أهم الأخبار
حقيقة سياسة"النأي بالنفس"في لبنان
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩
أهم الأخبار
"إضراب الكرامة 2"رفضا للغزو السعودي- 2013
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
كوريا الجنوبية..اندلاع حرائق كبير وفرار 6 آلاف من منازلهم
مفتي الديار اليمنية: دول العدوان توسع دائرة حصارها بهدف تركيع شعبنا
إبلاغ انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا..
"باشاغا"يطلب من الجهات السيادية في ليبيا تجاهل قرارات حكومة الدبيبة
مدير الوكالة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية
بيان مشترك للدول الخمس دعما لمبادرة "وليامز" للعملية السياسية في ليبيا
الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية
مقالات و تحليلات
أي مسار تتخذه العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا؟
ما الذي يأخذه ويعطيه اردوغان في مصالحته مع الاحتلال الاسرائيلي؟
الدور الجديد للارهاب الامريكي الغربي.. بلباس فيلق دولي!
فك رموز العقد التي أطالت أمد محادثات فيينا
الاحتلال الاسرائيلي يشن حربا مالية ضد غزة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.