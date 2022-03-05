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غروسي: اتمنى ان ننظر الى المستقبل اكثر من السابق ليستفاد الشعب الايراني من الطاقة النووية السلمية

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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