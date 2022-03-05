شاهد.. المصير الذي ينتظر المرتزقة في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال حبيش في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"الاجواء الاوكرانية أصبحت بالكامل بدءاً من الحدود البولونية الی الهنغارية والرومانية والبحر الاسود الی بيلاروسيا تحت سيطرة الطيران الروسي والصواريخ الروسية".

وأشار الی ان الرئيس الاوكراني ولودومير زلنيسكي اتخاذ قراره منذ يومين بادخال 16 ألف مرتزقة الی الحرب في اوكرانيا، لكن هناك قراراً روسيا تحدث به الرئيس الروسي ولاديمير بوتين شمل حتی المقاتلين الذين جاءوا من الشرق الاوسط مؤكداً اننا سنقضي عليهم ولن يوجد مرتزقة كأسير، اما ان يستسلم او ان يقتل.

وأوضح الخبير بالشؤون الروسية ان موضوع الحظر الجوي أصبح بمثابة حرب مباشرة مع روسيا، فقد قال الرئيس الروسي قبل أيام ان كل من يتدخل في هذه الحرب، سيتلقی ضربة قوية.

واستبعد ان يتم ايجاد منطقة حظر طيران مؤكداً ان الصواريخ الروسية تطال كل طائرات حلف الناتو.

وأشار حبيش الی ان الوفد المفاوض الاوكراني عندما طار نحو بيلاروسيا، ارغم علی الطيران لمدة 12 ساعة بدل ساعة فقد طار من اوكرانيا الی بولونيا الی بيلاروسيا خشية من الصواريخ الروسية.