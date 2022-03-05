إحباط مخطط إرهابي في "بلجيكيا" يستهدف "المغرب"!

العالم - المغرب

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن "المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبد الله البلجيكي".

وأضاف أن المشتبه به وُضِع "رهن الاعتقال من طرف القضاء البلجيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف".

وهذه القضية مرتبطة بتوقيف "إرهابي" مغربي في جنوب المغرب،له ارتباط بتنظيم داعش، ويُشتبه في "تحضيره مشروعًا إرهابيًا" يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين أمنيين كبار، ومواقع عسكرية ومبانيَ أمنية حساسة، حسب شرطة مكافحة الإرهاب.

وتعلن السلطات المغربية بين حين وآخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم داعش خصوصا.

وفي كانون الثاني/يناير أوقفت الشرطة شخصا يشتبه في قتله مواطنة فرنسية بسلاح أبيض، وجرح أخرى بلجيكية في مدينة أكادير (جنوب).

والشخص الذي اعتُقِل في بلجيكا أرسل "حوالة مالية بالعملة الأوروبية (...) للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب، بداية شهر آذار/مارس الجاري، وذلك كدفعة أولى من ضمن عمليات التمويل التدريجي لاقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة وتحضير المتفجرات"، بحسب بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

ووفق البيان "كما أكدت إجراءات البحث (...) تورط الشخص المعتقل ببلجيكا في التحريض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب".