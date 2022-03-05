السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: سنرد على "حرب العصابات الاقتصادية" التي يشنها الغرب علينا

الكرملين: سنرد على
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

اتهم الكرملين، اليوم السبت، الغرب بأنه يتصرف "مثل العصابات" مع روسيا، مضيفاً أن موسكو "أكبر" من أن يعزلها أحد، والعالم "أكبر" من الولايات المتحدة وأوروبا.

العالم-روسيا

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، مضيفاً أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقاً للمصالح الروسية.

وأضاف في هذا السياق: "نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية".

ورغم ذلك، أكد بيسكوف أن أميركا "تُبقي بعض قنوات الحوار مع موسكو"، متابعاً القول: "نأمل أن يتفهم الاتحاد الأوروبي وأميركا وحلف الناتو موقفنا".

وفي الملف الاقتصادي، قال المتحدث الروسي إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

ودخل الاجتياح الروسي لأوكرانيا، اليوم السبت، يومه العاشر، مع تعرّض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرق البلاد لـ"حصار" يفرضه الجيش الروسي، ولهجمات "عنيفة"، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، في وقت أعلنت فيه موسكو أنها ستسمح بممرات آمنة في أوكرانيا.

روابط ذات صلة

نقل شحنة أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا بمرافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة

سنغافورة تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..كواليس وفاة ضباط الأمن السعوديين

 اعتبارا من 8 مارس الجاري.."أيروفلوت" الروسية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية

الخارجية العراقية تدين الهجوم الإرهابيّ على مسجد بيشاور

البرلمان العراقي يحدد مدة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

بوتين: العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا

ايران.. تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الوطنية