الكرملين: سنرد على "حرب العصابات الاقتصادية" التي يشنها الغرب علينا

العالم-روسيا

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، مضيفاً أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقاً للمصالح الروسية.

وأضاف في هذا السياق: "نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية".

ورغم ذلك، أكد بيسكوف أن أميركا "تُبقي بعض قنوات الحوار مع موسكو"، متابعاً القول: "نأمل أن يتفهم الاتحاد الأوروبي وأميركا وحلف الناتو موقفنا".

وفي الملف الاقتصادي، قال المتحدث الروسي إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

ودخل الاجتياح الروسي لأوكرانيا، اليوم السبت، يومه العاشر، مع تعرّض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرق البلاد لـ"حصار" يفرضه الجيش الروسي، ولهجمات "عنيفة"، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، في وقت أعلنت فيه موسكو أنها ستسمح بممرات آمنة في أوكرانيا.