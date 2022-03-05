غروسي: إيران والوكالة الدولية تريدان حلا عمليا للقضايا المتبقية

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طهران كانت واضحة مع الضيف الزائر كما في المرات السابقة.. يكاد يبوح منها الصوت وهي يطالب بعدم تسيس قرار الوكالة



وأكد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:"التأثيرات السياسية وعمل مجموعات الضغط السياسية يجب ألا تؤثر على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب ان يكون مسار التعاون بيننا غير سياسي وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة القضايا بطريقة احترافية بالكامل والعمل في الإطار الفني".



في توقيت حساس اذن يجتمع غروسي بالايرانيين في طهران وكلا الطرفان يبحثان للتوصل إلى فهم مشترك وخارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة الدولية



وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:"ان لم يتم التوصل الى نتيجة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فسيكون من الصعب التوصل إلى تفاهم حول الاتفاق النووي".



وهنا مربط الفرس حيث ان الضمانات التي يتم التباحث فيها بين طهران والوكالة أحد العوامل الرئيسية في تباطئ واطالة امد المحادثات بين ايران والخماسية في فيينا وإذا ساهمت زيارة غروسي في تحقيق خارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات الجارية بين الطرفين، ستزول حينها إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق في فيينا



وقالت سارا معصومي وهي مراقبة في الشأن السياسي الايراني:"كما تعلمون ، على الرغم من مزاعم الوكالة ، فإن القضية سياسية بالكامل تمت مراقبة أنشطة إيران النووية عن كثب، وقبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أظهر 15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد امتثلت لالتزاماتها".



لقاءات يجريها غروسي في طهران، والنتائج ترصد في فيينا، وبين هذه وتلك اياما معدودات، اذا ما توفرت الارادة السياسة طبعا.

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