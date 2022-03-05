الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون المواطنين والأجانب

العالم-روسيا

وقالت الدفاع الروسية، في بيان خاص نشر اليوم حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، إنه "في الوقت الحالي، من أصل 200 ألف لاجئ من ماريوبول و15 ألفًا من فولنوفخا، لم يصل أحد إلى الممرات الإنسانية المفتوحة، ولم يطلق القوميون سراح المدنيين والأجانب".

وأكدت الدفاع الروسية، أن "روسيا استجابت لجميع مطالب الجانب الأوكراني من حيث الوقت والطريق وضمان الأمن فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في ماريوبول فولنوفخا".

ونوهت الوزارة إلى أنه، ومن خلال عمليات الاستطلاع (عن طريق 3 طائرات بدون طيار فوق ماريوبول، وطائرتان فوق فولنوفخا)، فقد ثبت أن "القوافل الإنسانية لم يتم تشكيلها، وتم استخدام "نظام الصمت" (وقف إطلاق النار) المعلن، بنشاط لإعادة تجميع القوات الأوكرانية والكتائب في مواقع دفاعية".