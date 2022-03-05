بريطانيا تعلن تسهيلها لعقوبات ضد أثرياء روس وموسكو تتوعد

العالم - خاص بالعالم

واضافت ان عدد اللاجئين الفارين من المعارك قد يصل الى مليون ونصف المليون بحلول مطلع هذا الاسبوع. واوضحت المفوضية ان هذه هي أسرع أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولفتت الى ان معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد في العائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون في أوروبا. محذرة من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا.



السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية اعلنت أن خطة إجلاء المدنيين التي كان من المقرر تنفيذها تأجلت.

وقالت السلطات ان القوات الروسية انتهكت وقف اطلاق النار المتفق عليه. وطالبت المدنيين بالعودة الى الملاجئ وانتظار المزيد من المعلومات بخصوص الإجلاء.

فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين في ماريوبول وفولنوفاخا، بمنع الأوكرانيين من المغادرة نحو روسيا، والاستفادة من الهدنة لتعزيز دفاعاتهم.

وستشكل سيطرة القوات الروسية على ماريوبول والواقعة على بحر أزوف، نقطة تحول مهمة الحرب. فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم وذلك بعد السيطرة على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الروسية في الدونباس من جهة أخرى.



واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بخرق الهدنة بشأن المدنيين.



في هذه الاثناء قالت بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه تأكد مقتل 351 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ بداية الحرب في24 فبراير شباط، فضلا عن إصابة 707 آخرين، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون 'أعلى بكثير'.

وعلى صعيد العقوبات اعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسعى لتسهيل إجراءات فرض المزيد منها على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وهو ما دفع موسكو لتهديد لندن علنا، وقالت وزارة الخارجية الروسية ان بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، وتوعدتها بإجراءات قاسية ردا على ما اسمته هيستيريا العقوبات. مؤكدة ان ردها سيقوض في روسيا.

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