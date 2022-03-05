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مخبر : التعاون الايراني القطري لإقامة مونديال 2022 انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية

مخبر : التعاون الايراني القطري لإقامة مونديال 2022 انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

 قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" : انه في ضوء المشاورات الجارية بين ايران وقطر حول تنظيم كاس العالم 2022، فإن البلدين يقفان على اعتاب انطلاقة جديدة في مجال توسيع وتعميق العلاقات الثنائية بينهما.

العالم - ايران

"مخبر" ادلى بهذا التصريح خلال الاجتماع الذي تراسه اليوم السبت، لاستعراض القضايا المتعلقة بكاس العالم 2022 في قطر.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على وضع خطة شاملة فيما يخص التعاون الايراني القطري لتنظيم هذه البطولة العالمية.

ودعا مخبر، الى تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ خطوات هامة ومؤثرة للدفع بالتعاون الثنائي في هذا الخصوص.

النائب الاول لرئيس الجمهورية، لفت ايضا الى فرص الاستقطاب السياحي المتاحة لايران عبر التعاون مع دولة قطر في مجال تنظيم المونديال 2022.

كما وجّه وزير الطاقة الايراني بصفته رئيس لجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر، لوضع خطة عمل شاملة حول التعاون الثنائي في مجال اقامة كاس العالم 2022، واغتنام هذه الفرصة المواتية لتحديد مجالات التعاون طويل الامد وتسخير الارضيات والطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران والدوحة.

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