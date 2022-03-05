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إرتفاع غير مسبوق في أعداد المستوطنين بالضفة الغربية

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة"اسرائيل هيوم" العبرية النقاب عن زيادة غير مسبوقة اعداد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس المحتلة حيث بلغ عددالمستوطنين في الضفة حوالي نصف مليون مستوطن موزعين على ١٥٠ مستوطنة وبؤرة استيطانية .

العالم - مراسلون

ليس كل ما يقوله الاحتلال في وسائل الاعلام هو ما يراه الفلسطينييون راي العين فوق ارضهم، على الارض بؤر استيطانية تزداد، اراض فلسطينية تصادر بجرة قل.

اعداد المستوطنين في الضفة ترتفع وترتفع وتيرة اعتداءتهم، صحيفة اسرائيل هيوم كشفت النقاب عن زيادة غير مسبوقة في اعداد المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي بمعدل ٣.٣ بالمائة مقارنة بالعام ٢٠٢٠ والتي كانت ٢.٦ بالمائة ليصل عدد المستوطنين فيالضفة دون القدس الى نصف مليون مستوطن موزعين على ١٥٠ مستوطنة وبؤرة استيطانية .

هذه الزيادة في اعداد المستوطنين تقابلها زيادة في حجم المصادرة لاراضي الفلسطينيين سواء العامة والخاصة وتحديدا في المناطق المصنفة (ج) والتي يرى الاحتلال انها تشكل عمقه الاستراتيجي الذي يجب ان لا يتخلى عنه.

مما يعني ان خطة الضم التي اعلنها نتنياهو قبل عامين وتراجععنها في العلن يتم تطبيقها اليوم بشكل صامت في الخفاء.

الفارق بين الحكومة الاسرائيلية الحالية والسابقة هو الشخوص لكن الاستراتيجية تبقى واحدة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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