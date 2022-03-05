'14فبراير' البحريني يدين الهجوم الارهابي على مسجد في بيشاور

العالم- البحرين

وقال بيان صادر عن المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني امس الجمعة: يستغل الإرهاب انشغال العالم بما يجري في أوكرانيا لينفذ من جديد سياسات القتل على الهوية، حيث اغتالت يد الإرهاب الوهابية التكفيرية المصنعة أمريكيًا أرواح العشرات من المصلين المسلمين في مسجد بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، في حصيلة غير نهائية تفوق الأربعين شهيدًا وأكثر من ستين جريحًا بحسب قائد شرطة مدينة بيشاور «محمد إعجاز خان».

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يستغل الإرهاب انشغال العالم بما يجري في أوكرانيا لينفذ من جديد سياسات القتل على الهوية، حيث اغتالت يد الإرهاب الوهابية التكفيرية المصنعة أمريكيًا أرواح العشرات من المصلين المسلمين الشيعة في مسجد بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، في حصيلة غير نهائية تفوق الأربعين شهيدًا وأكثر من ستين جريحًا بحسب قائد شرطة مدينة بيشاور «محمد إعجاز خان».

إن هذا الإرهاب الدموي عبر هذا الهجوم الانتحاري المتنقل والممنهج من أفغانستان إلى باكستان، وباقي المناطق يؤكد أن العقل المدبر لتدمير الأمة الإسلامية والعربية، وخلق الفتنة الطائفية فيها ما زال فاعلًا.

نتقدم في ائتلاف ثورة 14 فبراير البحرین إلى عوائل الشهداء والجرحى وعموم الشعب الباكستاني الشقيق والعزيز بصادق العزاء والمواساة على هذه المجزرة الإرهابية الوهابية المروعة، ونشدد على حكمة الشعب الباكستاني ووحدته في محاربة الإرهاب، ونطالب الحكومة الباكستانية والقوى الأمنية بأخذ دورهم الفاعل في حماية المصلين، وتعقب مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية وقطع دابر الفتنة.

نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الجمعة 4 مارس/ آذار 2022