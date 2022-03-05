آفة المخدرات في السعودية..

العالم - المحميات

المخدرات احدى اكبر آفات المجتماعت الحديثة، لكن المخدرات تغزو المجتمع السعودي اكثر من غيره، وبحسب تقرير رسمي للامم المتحدة فان اكثر من نصف حبوب المخدرات والمهلوسات يتم ضبطها بالسعودية.

النظام السعودي متهم من قبل المعارضين بان ادخال المخدرات على البلد مقصود بهدف تخدير الشعب وتدمير العائلة مع اعطاء امثلة، وادلة وبالمقابل النظام دائما يضع نفسه الضحية ويروج انجازاته باكتشاف المخدرات والمهربين والقبض عليهم.

النظام السعودي هو من يريد ان يكون هناك مخدرات توزع داخل المجتمع من اجل نخدير الشعب.

ان من وفاة عددا من القادة العسكريين من رتب مختلفة في الفترة بين 2015 إلى 2021 كام معظهم يتم خارج المعارك والواجبات العسكرية من اصل 330 ضابطا توفي في حوادث مرورية 28 شخصا و13 أخرين بتحطم طائرات واثنان قضوا غرقا و16 آخرين بسكتة قلبية أثناء الخدمة وبقية المتوفين كانت اسابا وفاتهم مجهولة!

يتعمد النظام السعودي بهدم احياء بالكامل، منها الاحياء الاثرية المصنفة عالميا بحجج واهية وسخيفة وهذا الشيء تدمير غير مسبوق لا من ناحية الحجم ولا العدد.

وسلط البرنامج على غوانتانامو السعودية وهو سجن الحائر السجن الذي يبين الوجه الحقيقي للنظام السعودي.