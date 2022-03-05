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 اعتبارا من 8 مارس الجاري.."أيروفلوت" الروسية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية

 اعتبارا من 8 مارس الجاري..
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء الرحلات الجوية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك اعتبارا من 8 مارس الجاري.

العالم-روسيا

وأفادت الخدمة الصحفية لشركة "أيروفلوت" بأن القرار ستطبقه شركتا الطيران "أفرورا" و"روسيا" (شركتا طيران تابعتان لشركة "أيروفلوت").

وأكدت الخدمة الصحفية أن "أيروفلوت" ستواصل تشغيل الرحلات الجوية داخل روسيا بشكل كامل، باستثناء المدن في جنوب روسيا، التي تم تعليق الرحلات منها وإليها في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت أن الشركة اعتبارا من 6 مارس الجاري ستتوقف عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهاب وإياب لرحلات جوية دولية موعد عودتها إلى روسيا بعد 8 مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة ستحاول العمل على تنظيم عودة لركابها الذين علقوا في الخارج بعد موعد إنهاء الرحلات (8 مارس 2022).

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