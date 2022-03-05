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ما هي توقعات حالة الطقس في سوريا؟

ما هي توقعات حالة الطقس في سوريا؟
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية ان تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وقالت الارصاد في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو سديمياً خلال ساعات النهار يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

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