ترقبوا اللقاء الخاص لقناة العالم مع السفير الايراني لدى لبنان

العالم - خاص بالعالم

ما طبيعة العلاقات الايرانية اللبنانية في ظل المتغيرات الإقليمية والمحلية؟

كيف تنظر الجمهورية الإسلامية للأوضاع في لبنان في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها مع شعبه؟

لمصلحة من هذه الحملة الشرسة على الدور الايراني في لبنان الداعم للدولة والشعب؟

هذه المحاور ستكون ابرز موضوعات النقاش لللقاء الخاص بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد محمد جلال فيروزنيا مع قناة العالم الاخبارية.

وسيتم عرض اللقاء في الأوقات التالية:

يوم الاحد الساعة 19:33 بتوقيت مكة المكرمة

16:33 بتوقيت غرينتش