السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ترقبوا اللقاء الخاص لقناة العالم مع السفير الايراني لدى لبنان

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

ترقبوا غدًا الأحد اللقاء الخاص لقناة العالم الإخبارية مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان السيد محمد جلال فيروزنيا.

العالم - خاص بالعالم

  • ما طبيعة العلاقات الايرانية اللبنانية في ظل المتغيرات الإقليمية والمحلية؟
  • كيف تنظر الجمهورية الإسلامية للأوضاع في لبنان في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها مع شعبه؟
  • لمصلحة من هذه الحملة الشرسة على الدور الايراني في لبنان الداعم للدولة والشعب؟

هذه المحاور ستكون ابرز موضوعات النقاش لللقاء الخاص بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد محمد جلال فيروزنيا مع قناة العالم الاخبارية.

وسيتم عرض اللقاء في الأوقات التالية:

يوم الاحد الساعة 19:33 بتوقيت مكة المكرمة

16:33 بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

ايران.. تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الوطنية

مخبر : التعاون الايراني القطري لإقامة مونديال 2022 انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية

الصحة الایرانية تعلن عن تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 زيارة هرتصوغ لتركيا.. الأهداف والتداعيات

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-03-2022

بن سلمان يسعى لاستبدال شركة أمريكية تشرف على تدريب 'الحرس الوطني'

جيش ميانمار يسحب الجنسية من كبار زعماء المعارضة

بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي للمياه

بوتين يؤكد على شروطه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا