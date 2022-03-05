المالية العراقية تقدم مسودة قانون دعم الفئات الاكثر فقراً

العالم - العراق

وقالت المالية في بيان، إنه "بعد جلسة مجلس النواب المنعقدة في يوم الاثنين الماضي، قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي مقترحاً رسمياً لأعضاء مجلس النواب يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية و تخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء".



وأكد علاوي، بحسب البيان، أن "مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الايام المقبلة".



وأعربت وزارة المالية، عن "أملها بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب لتحقيق اهداف دعم الشرائح الاكثر فقراً وانعاش الوضع الاقتصادي".