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روسيا تتوعد بعقوبات متناسبة ضد المصالح البريطانية

روسيا تتوعد بعقوبات متناسبة ضد المصالح البريطانية
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

توعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا، ردا على ما وصفته "بهيستيريا العقوبات" في لندن أثناء الصراع في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وبحسب رويترز، قالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن، والتي "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".

وفرضت بريطانيا عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة. وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.

كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين بسبب دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبحسب البيان: تشمل قائمة العقوبات الفردية نواب وزير الدفاع في بيلاروسيا، اللواء أندريه بورديكو، واللواء فيكتور جوليفيتش، واللواء سيرغي سيمونينكو، واللواء أندريه جوك"

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