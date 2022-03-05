روسيا تتوعد بعقوبات متناسبة ضد المصالح البريطانية

العالم-روسيا

وبحسب رويترز، قالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن، والتي "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".

وفرضت بريطانيا عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة. وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.

كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين بسبب دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبحسب البيان: تشمل قائمة العقوبات الفردية نواب وزير الدفاع في بيلاروسيا، اللواء أندريه بورديكو، واللواء فيكتور جوليفيتش، واللواء سيرغي سيمونينكو، واللواء أندريه جوك"