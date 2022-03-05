السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاردن يسمح لأسر أوكرانية بالدخول دون تأشيرات

الاردن يسمح لأسر أوكرانية بالدخول دون تأشيرات
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قرر الأردن، السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المقيمة لديها وأقربائهم دخول البلاد من دون تأشيرات مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة.

العالم - الاردن

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءاتٍ ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان قد أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة مع كافة الأطراف وتتابع من خلال اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية المختصة لتأمين ممرات آمنة في مدينة سومي الأوكرانية للأردنيين وأفراد عائلاتهم.

وقال أبو الفول في تصريح لـ"رؤيا" إنه يوجد أردنيين في مدينة سومي مع أفراد عائلاتهم كباقي رعايا الدول الأخرى، لم يتمكنوا من مغادرة المدينة بسبب الأعمال العسكرية المحيطة بالمدينة وخطورة الأوضاع.

وأشار أبو الفول إلى إجمالي أعداد الأردنيين في مدينة سومي الأوكرانية والبالغ 140 شخصا، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا كثيفة من أجل اخراجهم من المدينة عبر ممرات آمنة.

وجدد التأكيد على المتابعة المستمرة والاتصالات لتأمين خروج آمن من مدينة سومي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يغادر أي من الرعايا نتيجة المخاطر وخطورة مغادرة المدينة.

روابط ذات صلة

الاردن يتابع اجلاء مواطنيه من اوكرانيا

رئيس وزراء اردني أسبق يطالب بتبسيط الإجراءات الحكومية

أزمة تسريب “حسابات ملك الاردن في سويسرا” تتفاعل على أعلى المستويات

منتخب لبنان للسلة الى عمان للقاء الاردن ثم السعودية في جدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أفضل تمرين لتقليل دهون البطن!

بالفيديو... بريطانيا تعلن تسهيلها لعقوبات ضد أثرياء روس وموسكو تتوعد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-03-2022

النائب الاول للرئيس الايراني : العالم يريد من الوكالة الدولية أن تتابع البرامج النووية للدول برؤية متخصصة

موقع اسباني : التحالف السعودي فشل تاركا 400 ألف قتيل في اليمن

اوليانوف: الفريق الايراني المفاوض يدافع كالأسد عن مصالحه الوطنية