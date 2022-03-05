الاردن يسمح لأسر أوكرانية بالدخول دون تأشيرات

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وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءاتٍ ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان قد أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة مع كافة الأطراف وتتابع من خلال اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية المختصة لتأمين ممرات آمنة في مدينة سومي الأوكرانية للأردنيين وأفراد عائلاتهم.

وقال أبو الفول في تصريح لـ"رؤيا" إنه يوجد أردنيين في مدينة سومي مع أفراد عائلاتهم كباقي رعايا الدول الأخرى، لم يتمكنوا من مغادرة المدينة بسبب الأعمال العسكرية المحيطة بالمدينة وخطورة الأوضاع.

وأشار أبو الفول إلى إجمالي أعداد الأردنيين في مدينة سومي الأوكرانية والبالغ 140 شخصا، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا كثيفة من أجل اخراجهم من المدينة عبر ممرات آمنة.

وجدد التأكيد على المتابعة المستمرة والاتصالات لتأمين خروج آمن من مدينة سومي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يغادر أي من الرعايا نتيجة المخاطر وخطورة مغادرة المدينة.