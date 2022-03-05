تصريح هام لوزير الخاترجية الايراني عن إعادة العلاقات مع السعودية

العالم - ايران

واضاف "امير عبداللهيان" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم : ان العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية، توقفت بناء على قرار الرياض نفسها.

ولفت، بان هذه العلاقات خلال السنوات التي سبقت (القطيعة الاخيرة)، كانت مستقرة نسبيا وذلك بناء على دعوة ايران في بناء علاقات جيدة.

واكد وزير الخارجية، ان البلدين يختلفان في المواقف والرؤى حيال بعض القضايا الاقليمية، لكن احتواء هذه الخلافات من جانب الطرفين يصب في خدمة مصالح شعبيهما والدول الصديقة والشقيقة ايضا.

امير عبداللهيان قال ايضا : لقد اجرينا خلال العام الذي سبق، 4 جولات من الحوار مع السعودية؛ هذه المفاوضات رسمت اجواء جيدة وايضا حققت بعض النتائج رغم انها ضئيلة، نحن سعداء لان السعودية سلكت نهج الحوار وعليه فإن المضي في هذا الاتجاه من شانه ان يحقق نتائج ايجابية.

وتابع : ان تحسّن العلاقات والتعاون، يصب في مصلحة البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته لـ"ارنا"، نوّه وزير الخارجية الى سياسة الحكومة الايرانية الحالية، والقائمة على "التعامل مع الجيران"؛ مبينا ان السيد "رئيسي" لطالما اكد على ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

كما اشار الى الازمة اليمنية؛ مؤكدا ان حل هذه الازمة ليس عسكريا.

ومضى امير عبداللهيان يقول : ان اليمن تتعلق بجميع اطياف الشعب اليمني، وعليه فإن حل الازمة يجب ان يكون سياسيا وعبر الحوار اليمني – اليمني، بعيدا عن التدخلات الاجنبية، وبما يلزم رفع الحصار و وقف الحرب في هذا البلد.