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النائب الأول للرئيس الايراني: إيران لم تسع أبدًا إلى صنع سلاح نووي والوكالة الدولية لم تر أي مؤشر على عدم سلمية برنامج إيران النووي

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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