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منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية الذرية تصدران بيانا مشتركا يؤكد اتفاق الطرفين على تسريع وتعزيز التعاون والحوار بين الجانبين

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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