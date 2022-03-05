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برلماني عراقي يكشف تفاصيل التفاهمات للمضي بتشكيل الحكومة

برلماني عراقي يكشف تفاصيل التفاهمات للمضي بتشكيل الحكومة
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق شريف سليمان، اليوم السبت، وجود تفاهمات بين القوى السياسية ممثلة بالتحالف الثلاثي ومستقلين للمضي بالاستحقاقات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار إلى أن ريبر أحمد ما زال مرشح الحزب الوحيد للمنصب.

العالم - العراق

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شريف سليمان للعراقية الإخبارية: "اليوم بأغلبية 203 نواب تم إقرار فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية ولمدة 3 أيام، وهذا يؤكد أن مجلس النواب مصر على استكمال الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف، أن "التحالف الثلاثي ممثلا بالحزب الديمقراطي والكتلة الصدرية وتحالف السيادة ونواب من كتل أخرى دعموا إعادة فتح باب الترشيح للخروج من عنق الزجاجة بتسمية رئيس الجمهورية والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع أن "التفاهمات مستمرة بين القوى السياسية لاستكمال هذه الاستحقاقات والحوارات لم تتوقف وهناك تقارب بين التحالف الثلاثي ومستقلين من أجل إيجاد حلول للمضي بعملية التصويت على رئاسة الجمهورية".

وأكد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مرشح واضح وثابت ووحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد ونرى حظوظه كبيرة في ضوء التوافقات والتفاهمات لدعم هذا الترشيح".

وبعد تصويت المجلس اليوم، قرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد ولمدة ثلاثة ايام.

واشترط المجلس وفق بيان رسمي أن "يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن".

وأضاف البيان أن "المرشح يجب أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ومن غير المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

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