السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية والمدير العام للوكالة الدولية يعلنان التوصل الى اتفاق للشفافية بشأن القضايا المطروحة في الوثيقة GOV/2021/52

السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. تطورات الحرب الأوكرانية...وأزمة اللاجئين

موقع فرنسي: الإماراتيون قلقون للغاية من طموحات ابن سلمان

برلماني عراقي يكشف تفاصيل التفاهمات للمضي بتشكيل الحكومة

مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ بهجوم في ريف دير الزور

في ختام اجتماعات طهران ؛  بيان مشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية

الكاظمي: زيارة البابا إعادة تذكير بحقائق الوئام الاجتماعي في العراق