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روسیا تحذر: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بيد الإرهابيين في أوروبا

روسیا تحذر: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بيد الإرهابيين في أوروبا
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

حذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها.

العالم-اوروبا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن منظمي توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين في أوروبا.

وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو تطالب الدول الغربية بوقف "ضخ" أحدث الأسلحة إلى نظام كييف من أجل تجنب المخاطر على الطيران المدني الدولي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة.

وقالت الدفاع الروسية: "لا يمكن لمدني واحد أن يترك ماريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعهاعلى طول الممرات الآمنة".

وتابعت الوزارة: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".

وقبل ذلك، قالت مصادر رسمية في روسيا إنّ القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة "الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغربية إلى العاصمة الأوكرانية كييف".

وأعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف، أنَّ "روسيا ستنفّذ ضربات تستهدف الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".

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روسیا تحذر: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بيد الإرهابيين في أوروبا

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