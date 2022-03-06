استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن +فيديو

العالم - فلسطين

وافادت مصادر فلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد في البلدة القديمة لمدينة القدس فجر اليوم، بزعم تنفيذه لعملية طعن في باب حط،

ونقلت وسائل الاعلام الفلسطينية عن مصادر عبرية بأن عملية الطعن أسفرت عن اصابة 2 من عناصر الشرطة الاسرائيلية ووصفت اصابتهما بالطفيفة ولم يتم التعرف على هوية الشاب بعد .

وبخصوص الفيديو الذي نشرته وسائل الاعلام اوضحت بأن أحد الشبان ملقى على الأرض وحوله جنود للاحتلال قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طعن.

كما نشرت وسئال اعلام عبرية صورة لسكين وزعمت انها السكين التي استخدمها الشاب في عملية الطعن.