الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن +فيديو

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطيني فجر اليوم الأحد برصاص الاحتلال الاسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن.

العالم - فلسطين

وافادت مصادر فلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد في البلدة القديمة لمدينة القدس فجر اليوم، بزعم تنفيذه لعملية طعن في باب حط،

ونقلت وسائل الاعلام الفلسطينية عن مصادر عبرية بأن عملية الطعن أسفرت عن اصابة 2 من عناصر الشرطة الاسرائيلية ووصفت اصابتهما بالطفيفة ولم يتم التعرف على هوية الشاب بعد .

وبخصوص الفيديو الذي نشرته وسائل الاعلام اوضحت بأن أحد الشبان ملقى على الأرض وحوله جنود للاحتلال قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة بعد تنفيذه عملية طعن.

كما نشرت وسئال اعلام عبرية صورة لسكين وزعمت انها السكين التي استخدمها الشاب في عملية الطعن.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بالضفة بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن

المقاومة الفلسطينية: اعدام الشاب ريان جريمة تستوجب الرد

اصابة فلسطيني بنيران الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد هاشتاغ.. ديمقراطية امريكا.. سيناتو يدعو لاغتيال بوتين لانهاء ازمة اوكرانيا!

يستهدف منشآت أمنية.. إحباط 'مخطط إرهابي' تقوده 'إمرأة' في تونس!

شاهد بالفيديو.. استشهاد فلسطيني بعد طعنه عنصرين من شرطة الاحتلال بالقدس

آية الله مكارم شيرازي ينتقد الصمت الدولي ازاء المجازر التي ترتكب بحق الشيعة في باكستان

زيلينسكي يناقش مع بايدن الدعم المالي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا

قائد الجيش الايراني: الشعوب المظلومة في العالم استفادت من الثمار القيمة لجهود الحرس الثوري