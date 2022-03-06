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زيلينسكي يناقش مع بايدن الدعم المالي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا

زيلينسكي يناقش مع بايدن الدعم المالي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.

العالم - أوروبا

وأضاف أن الاتصال استمر نحو 30 دقيقة.

من جانبه، قال زيلينسكي إنه تحدث إلى بايدن، وناقشا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا، واستمرار العقوبات ضد روسيا.

وأضاف على تويتر: "أجريت محادثة أخرى مع الرئيس بايدن في إطار الحوار المستمر".

والخميس الماضي، قال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حريق محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وذكر البيان أن بايدن انضم إلى زيلينسكي "في حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة، والسماح لفرق الإطفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع".

وأضاف أن بايدن اطلع أيضا على أحدث تطورات الوضع من وكيل وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي.

ميدانيا، أعلنت روسيا استئناف العمليات العسكرية في ماريوبول، فيما أكدت الأمم المتحدة، السبت، مقتل 351 مدنيا وإصابة 707 آخرين منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، بينما قال مسؤول أمريكي إن القصف العشوائي للقوات الروسية سيزداد في الفترة المقبلة، في وقت دعت وزارة الدفاع الأوكرانية المقاتلين الأجانب للانضمام لصفوفها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، فيما قالت الوزارة إن قواتها استولت على عدة بلدات، كما أسقطت 4 طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-27.

واستأنفت الدفاع الروسية، السبت، "عملياتها" في أوكرانيا، بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف: "نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات العسكرية عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو"، بحسب وكالة نوفوتسي الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح السبت، عن مهلة زمنية لخروج المدنيين من ماريوبول ومركز فولنوفاكي الإقليمي شمالها.

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