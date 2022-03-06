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ديمقراطية امريكا.. سيناتو يدعو لاغتيال بوتين لانهاء ازمة اوكرانيا!

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

لا يبدو ان المسؤولين الاميركيين يعرفون كيف يواجهون روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. فبعد العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وصل الغضب والحنق من حركة بوتين الاستباقية الى حد الدعوة لاغتياله. نعم.. هذا ما دعا اليه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي دعا الى الاطاحة ببوتين.. بأي طريقة.

خاص بالعالم

غراهام الذي المح الى ضرورة اغتيال بوتين على طريقة اغتيال يوليوس قيصر، كان محط انتقادات وتعليقات الناشطين على مواقع التواصل.

"رابح بو كريش" كتب: عصر القوة الأمريكية العظمى بدأ بالانحسار؟ والدليل على ذلك عجز أمريكا عن التصدي للغزو الروسي لأوكرانيا، وأكثر من هذا دعوة عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الأزمة. والسؤال هنا هو: هل السيناتور هذا إرهابي؟

"صالح النشمي" كان له هذا التعليق: النفاق الأمريكي.. ليندسي غراهام في عام الفين وستة عشر يدين أغتيال السفير الروسي في تركيا. ليندسي غراهام في عام ألفين واثنين وعشرين يطلب إغتيال الرئيس بوتين.

اخيرا مع حساب "ادهم خنجر" الذي علق: السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يدعو بكل وقاحة لإغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه هي حقيقة ديمقراطية عصابات رعاة البقر الأميركيين. اما عندما تهاجم الوحشية الصهيونية فتنبري كل حكومات الغرب المنافق والمنحاز ومؤسساته الحقوقية فوراً باتهامك بمعاداة السامية.

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