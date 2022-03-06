لحظة بلحظة.. تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الحادي عشر..

العالم - روسيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف.

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك، "تاركينها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة".

وأشار البيان إلى أن بين المعدات المتروكة دبابات "T-64" و"T-80" وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات "أورال" العسكرية.

وكان الجيش الروسي أعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل.

الجيش الروسي

وفيما يلي أهم تطورات الساحة الاوكرانية سياسيا وميدانيا..

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