شاهد.. 'عاصفة ترابية' تجتاح مناطق واسعة في السعودية!

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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فإن الفرصة مهيأة لهطول أمطار، قد تكون رعدية أحيانًا، على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير الجوي إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ونبّه المركز الوطني السعودي للأرصاد من عوالق ترابية في عدة مناطق تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع مصورة للعواصف الترابية.



