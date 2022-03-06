قيادي في الجهاد: نُقدر مواقف إيران والكويت الرافضة للتطبيع

العالم - فلسطين

وقال الشيخ عزام في تصريحات صحفية، تعقيباً على موقف إيران والكويت الرافض للتطبيع: "يجب أن ننظر بتقدير لهذه المواقف، رغم أنها مواقف طبيعية ضد التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "المفترض من الشعوب العربية، والإسلامية أن تكلل جهودها في دعم الفلسطينيين، وإدانة ما يفعله الاحتلال من سياساته القمعية تجاه شعبنا ".

ولفت الشيخ عزام إلى أننا "نعيش في مرحلة غريبة يتحول فيها العدو إلى صديق، يتجول في المدن العربية والإسلامية".

وأشار إلى أن الحكومات التي تذهب للتطبيع مع الاحتلال، لا تقيس الأمور بالشكل الصحيح، فديننا الإسلامي غائب عن حياتنا كقيم ومعايير، وغائب عن توجيه السياسات والبرامج.

ونوه الشيخ عزام، إلى أن الحكومات التي تطبع مع الاحتلال لا تمثل الشعوب العربية والإسلامية، وتصطف في الخندق المعادي للأمة.

كما لفت إلى أن التطبيع ليس مجرد إقامة علاقات دبلوماسية مع كيان قائم على العنف فقط، بل تتعدى التحالف مع كيان يهدد الأمة بأكملها.