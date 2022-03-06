السعودية تلغي اجراءات كورونا الإحترازية

العالم - السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إنه تقرَّر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من السبت.

وتضمنت القرارات، "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار في الإلزام بلبس الكمامة فيها".

كما أقر "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات"، فيما نص على "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار في الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة".

ومن بين الإجراءات "عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة".

واشترطت السعودية على القادمين إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها "وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة".

وإلى جانب ذلك، أقرت "إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة، ورفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى عدة دول".

وهذه الدول هي :"جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني، موزمبيق، مالاوي، موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، جمهورية القمر المتحدة، نيجيريا، إثيوبيا، أفغانستان".

كما أكدت السعودية، وفقاً للمصدر، "أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".