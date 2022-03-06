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شاهد..أب يلقي بنفسه فوق ابنه ليحميه من هجوم ثور هائج!

الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام أب شجاع بإنقاذ ابنه من ثور هائج، خلال مسابقة لمصارعة الثيران، حيث عرّض نفسه للخطر وتلقى ضربة من الثور بدلاً من ابنه.

العالم - منوعات

صحيفة بريطانية قالت،يوم الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، إن مقطع الفيديو أصبح متداولاً على نطاق واسع، وأشارت إلى أن كودي هوكس (18 عاماً) نشر الفيديو الذي سجل لحظة سقوطه عن ظهر ثور في مسابقة روديو بمقاطعة بيل، في فبراير/شباط الماضي.

كان الشاب قد سقط بلا حراك فوق أرضية حلبة مصارعة الثيران، فيما استمر الثور في القفز قريباً منه.

حاول مصارعان في الجوار تهدئة الثور الهائج الذي اتجه إلى هوكس وحاول دفعه بقرنيه، لكن والده لانديس هوكس فقز بلا تردد ليحميه بجسده من الثور.

كتب هوكس في منشور مصاحب لمقطع الفيديو على إنستغرام: "لا أحد ينشر سقوطه، ولكن شكراً جزيلاً لوالدي والمصارعين في بيلتون بولاية تكساس. فلولاهم، لحدث ما هو أسوأ بكثير".

دفع الثور الذي يُدعى تويزلر، الأب والابن أثناء استلقائهما على الأرض، لكنهما غادرا الحلبة ولم يُصابا إلا بجروح طفيفة.

علق مستخدم على المنشور بالقول: "أب مستعد للتضحية بحياته من أجل ابنه، هنيئاً لك بوالدك".

تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن وزن ثيران مسابقات الروديو قد يصل إلى 540 كغم. ويُعد ركوب الثيران من الرياضات شديدة الخطورة، ويُفترض أن يركز المتسابق بعد سقوطه على الخروج من الحلبة في الحال، حتى لا يُدهس ويلقى حتفه.

من جانبها، قالت المتفرجة تينا بتلر لصحيفة The New York Post: "هذا المشهد لن تراه كل يوم، وليس أي أحد يجرؤ على الدخول لهناك".

على الرغم مما تعرض له كودي هوكس فإنه يخطط للعودة إلى الحلبة وركوب ثور آخر قريباً.

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